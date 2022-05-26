В Госдуме рассказали, как законно списать кредиты и долги

26 мая 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Списать неподъемные долги можно с помощью внесудебной процедуры банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Государственной думе рассказали, что граждане могут списать неподъемные долги с помощью внесудебной процедуры банкротства. Такую информацию разместили в telegram-канале Госдумы РФ. «После объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему. Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет», — сообщается в сообщении Госдумы. Объявить себя банкротом без суда может любой гражданин, долг которого составляет от 50 до 500 тыс. рублей. При этом важным условием является прекращение исполнительного производства в его отношении. Такое происходит, когда приставы не находят ни имущества, ни денег, которые могли бы покрыть долги. Если должник не подойдет под условия, ему придется обращаться в суд. В этом случае процедура банкротства будет для него платной. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума по указу президента Владимира Путина займется повышением МРОТ. Это приведет к увеличению пособий и выплат, потому что они составляются на основе значения минимальной оплаты труда.

В Государственной думе рассказали, что граждане могут списать неподъемные долги с помощью внесудебной процедуры банкротства. Такую информацию разместили в telegram-канале Госдумы РФ. «После объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему. Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет», — сообщается в сообщении Госдумы. Объявить себя банкротом без суда может любой гражданин, долг которого составляет от 50 до 500 тыс. рублей. При этом важным условием является прекращение исполнительного производства в его отношении. Такое происходит, когда приставы не находят ни имущества, ни денег, которые могли бы покрыть долги. Если должник не подойдет под условия, ему придется обращаться в суд. В этом случае процедура банкротства будет для него платной. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума по указу президента Владимира Путина займется повышением МРОТ. Это приведет к увеличению пособий и выплат, потому что они составляются на основе значения минимальной оплаты труда.