Богомаз пригласил «Макронов и Шольцов» в Брянскую область

20 июня 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

По его словам, настроение у жителей Брянской области тревожное, но паники нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца пригласили приехать в Брянскую область, чтобы оценить состояние региона. Предложение поступило от губернатора Брянской области Александра Богомаза. «Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, — почему ВСУ стреляли в мирное население?», — задался вопросом Богомаз, передают «Известия». Он доложил, что настроение у жителей Брянской области тревожное, но паники нет. По его словам, то же самое, что и в регионе, можно наблюдать в Донецке и Луганске. 12 июня Александр Богомаз сообщил об обстреле территории села Займище Брянской области. При этом было повреждено несколько жилых домов и были найдены раненые люди. Несколькими днями позже Богомаз сообщил, что обстрел села Займище был произведен с помощью ракеты «Точка-У». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

Президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца пригласили приехать в Брянскую область, чтобы оценить состояние региона. Предложение поступило от губернатора Брянской области Александра Богомаза. «Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, — почему ВСУ стреляли в мирное население?», — задался вопросом Богомаз, передают «Известия». Он доложил, что настроение у жителей Брянской области тревожное, но паники нет. По его словам, то же самое, что и в регионе, можно наблюдать в Донецке и Луганске. 12 июня Александр Богомаз сообщил об обстреле территории села Займище Брянской области. При этом было повреждено несколько жилых домов и были найдены раненые люди. Несколькими днями позже Богомаз сообщил, что обстрел села Займище был произведен с помощью ракеты «Точка-У». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции.