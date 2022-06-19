Военный эксперт предупредил НАТО о применении ядерного оружия РФ

20 июня 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Военный эксперт предсказал реакцию РФ на попытки НАТО захватить Калининград Фото: depositphotos.com новость из сюжета Переговоры России и НАТО Если НАТО решит вторгнуться на территорию Калининградской области, существует вероятность того, что в ответ на это Москва применит ядерное оружие. Такое предположение выдвинул военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию», — заявил Евсеев. Он уточнил, что вероятность вооруженного конфликта на Балтике не очень большая, но она есть. Также эксперт считает, что эффективность спецоперации на Украине приведет к тому, что НАТО не захочет вступать в боевые действия с РФ. Ранее польский военный эксперт, экс-замминистра обороны, Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать» Калининград, чтобы «НАТО не сидело на пороховой бочке» после присоединения Швеции и Финляндии, Страны официально приняли решение подать заявку на членство в НАТО 15 мая. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Если НАТО решит вторгнуться на территорию Калининградской области, существует вероятность того, что в ответ на это Москва применит ядерное оружие. Такое предположение выдвинул военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. «Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию», — заявил Евсеев. Он уточнил, что вероятность вооруженного конфликта на Балтике не очень большая, но она есть. Также эксперт считает, что эффективность спецоперации на Украине приведет к тому, что НАТО не захочет вступать в боевые действия с РФ. Ранее польский военный эксперт, экс-замминистра обороны, Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости «демилитаризовать» Калининград, чтобы «НАТО не сидело на пороховой бочке» после присоединения Швеции и Финляндии, Страны официально приняли решение подать заявку на членство в НАТО 15 мая.