В курганский департамент массово ищут начальников отделов

В департамент строительства нужны начальники отделов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области требуются семь начальников отделов. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос о вакансиях в ведомстве. Всего в структуре 15 отделов.

«В штатной структуре департамента имеется семь вакантных должностей начальников управлений. Для устранения дефицита кадров в ведомстве систематически проводят конкурсы по формированию кадрового резерва и замещению вакантных должностей», — уточнили в правительстве.

Кадровый дефицит не влияет на работу департамента, уточнили в ведомстве. «Цели и задачи сотрудниками департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области выполняются с должным качеством», — указано в ответе.

На официальном сайте ведомства указано, что департамент курирует сферы строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Следит за качеством ремонта и строительства дорог. За эту работу отвечают 15 управлений, которые входят в структуру.

Ранее URA.RU сообщало, что в департаментах правительства области не хватает сотрудников. Например, в департамент строительства и ЖКХ требуются начальники управлений и отделов. У руководителя департамента АПК нет заместителей. Также в региональном правительстве второй год не могут найти управляющего делами.