В курганском правительстве несколько лет ищут нового завхоза

В курганском правительстве два года нет завхоза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области второй год вакантна должность управляющего делами, который по сути является завхозом. Об этом сообщили источники URA.RU, близкие к региональным властям. Евгений Семенов, который занимал этот пост ранее, уволился в 2020 году.

«В правительстве области до сих пор нет управляющего делами. Свободна должность и заместителя управделами», — рассказали URA.RU инсайдеры. Источники в политических кругах обратили внимание, что вакантны должности начальника отдела государственного заказа, начальников управления специальных программ, управления госслужбы и кадров.

В департамент информационной и внутренней политики региона отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать кадровую ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Семенов, который начал работать в правительстве при экс-губернаторе Олеге Богомолове, уволился в июне 2020 года. Тогда источники URA.RU среди причин увольнения называли разногласия, которые появились у него с новой командой управленцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области не хватает руководителей отделов. Существуют кадровые проблемы в департаменте агропромышленного комплекса.