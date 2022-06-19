По предварительной информации, размер взятки более 100 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Депутата Алапаевской гордумы (Свердловская область) Андрея Дедюхина силовики поймали во время получения взятки. Об этом URA.RU рассказал источник в мэрии города.

«Дедюхин выступал посредником в решении вопроса между местным бизнесменом и юристом. После того, как все состоялось, бизнесмен приехал к Дедюхину, тот сел к нему в машину, где и получил деньги», — уточнил инсайдер.

Дедюхин, по словам источника, получил взятку в размере больше ста тысяч рублей. «Он, видимо, даже не задумался о том, что пачка денег была большая. После того, как он взял деньги, его сразу же задержали», — отметил собеседник агентства.

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил задержание Дедюхина. «Сейчас дело передано прокуратуре. Очень жаль, что так вышло», — отметил Билалов. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области информацию уточняют.

Ранее URA.RU писало, что Дедюхину пришло уведомление о его увольнении с должности замдиректора МКУ «Дирекция единого заказчика». Источники URA.RU утверждают, что увольнение связано с тем, что дедюхин не выполнял свои должностные обязанности.

Также он ведет оппозиционную деятельность, направленную против мэра. Он сообщал, что не пойдет на заседание гордумы, на котором будут назначаться выборы муниципальных депутатов. Срывать голосование собрались пять депутатов: Тимофей Могила, Сергей Подкорытов, Андрей Дедюхин, Юрий Корнилов и Константин Середкин.

В итоге, на заседание не явились только Могила и Середкин. Дедюхин, Корнилов и Подкорытов отказались участвовать в протесте. «Назначили очередные выборы депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск восьмого созыва на 11 сентября 2022 года», — писал Подкорытов на своей странице во «Вконтакте».

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