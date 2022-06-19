19 июня 2022

Сайты свердловских вузов подверглись хакерским атакам. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На официальные сайты университетов области совершается DDoS -атака Фото:

Официальные сайты свердловских университетов 20 июня подверглись хакерской атаке. Пользователи не могут попасть на страницу Уральского федерального (УрФУ), государственного экономического (УрГЭУ), путей сообщения (УрГУПС) и архитектурно-художественного (УрГАХУ) университетов.

«На сайт УрГАХУ идет атака. Постараемся вернуться к вам в ближайшее время. Прием документов поступающих ведется в штатном режиме», — сообщается на сайте архитектурно-художественного университета.

В пресс-службе УрФУ прокомментировали ситуацию с падением сайта. «Это DDoS-атака, наши сотрудники работают над устранением проблем. Большинство российских вузов сейчас испытывают то же самое», — рассказали URA.RU в пресс-службе УрФУ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, но позже работа была восстановлена. А в начале июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ректоров 236 российских вузов, среди которых ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

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Официальные сайты свердловских университетов 20 июня подверглись хакерской атаке. Пользователи не могут попасть на страницу Уральского федерального (УрФУ), государственного экономического (УрГЭУ), путей сообщения (УрГУПС) и архитектурно-художественного (УрГАХУ) университетов. «На сайт УрГАХУ идет атака. Постараемся вернуться к вам в ближайшее время. Прием документов поступающих ведется в штатном режиме», — сообщается на сайте архитектурно-художественного университета. В пресс-службе УрФУ прокомментировали ситуацию с падением сайта. «Это DDoS-атака, наши сотрудники работают над устранением проблем. Большинство российских вузов сейчас испытывают то же самое», — рассказали URA.RU в пресс-службе УрФУ. Ранее URA.RU сообщало о том, что центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, но позже работа была восстановлена. А в начале июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ректоров 236 российских вузов, среди которых ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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