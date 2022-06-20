Также жители дома обнаружили, что их подписи подделали Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители домов на улице Чурина, 15 и Автозаводской, 5/3 в Новоуральске (Свердловская область), возмущены тем, что обнаружили свои подписи, и подписи умерших соседей, в голосовании за переход дома к управляющей компании ООО «ОКС», которая создана местной мэрией. Об этом URA.RU сообщила директор УЖК «Новоуральская» Ирена Ислентьева.

«Представляете, каково было удивление жителей, когда в бюллетенях и в протоколах они увидели подписи людей, которые их не ставили?! Кто-то умер, кто-то в местах не столь отдаленных, кто-то давно живет в Екатеринбурге. За кого-то просто „по беспределу“ подпись поставили, и человек говорит, что это не его подпись», — рассказала она.

Ислентьева отметила, что «за» отказ от УЖК «Новоуральская» и переход дома к ООО «ОКС», голосовали давно умершие, сидящие в тюрьме и не проживающие в городе люди. «Тамара Фролова скончалась 28 сентября 2021 года, но в бюллетене стоит ее подпись и отметки „за“», — поделилась Ирена.

Она уточнила, что от лица УЖК «Новоуральская» будет подано заявление в МВД. «В адрес УЖК „Новоуральская“ также поступили заявления собственников помещений в данных многоквартирных домах о том, что в собраниях они участия не принимали, тем не менее, неизвестным лицом за них выполнены подписи в решениях и (или) протоколах», — говорится в заявлении. К нему будет приложено 22 заявления от собственников, которые не подписывали бланки голосования.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Новоуральска. На момент публикации ответа не поступило.

Конфликт в коммунальном рынке Новоуральска начал зарождаться в декабре 2021 года. Глава города Вячеслав Тюменцев заявлял, что альтернативная УК позволит обезопасить коммунальное обслуживание города, так как у «УЖК Новоуральской» имеются крупные долги. Ислентьева в апреле 2022 года уточняла, что депутаты новоуральской гордумы не стали выносить на рассмотрение вопрос о создании УК из-за оставшихся к ней вопросов. Спустя неделю, депутаты все же поддержали создание альтернативной управляющей компании.

Фото: Ирена Ислентьева

Фото: Ирена Ислентьева

Фото: Ирена Ислентьева

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