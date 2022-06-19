19 июня 2022
18 июня 2022

Сайты тюменских вузов атаковали хакеры

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Атака порталов вузов совпала со стартом приемной кампании Фото:

Сайты вузов Тюмени атакованы хакерами 20 июня. Информацию об атаке URA.RU подтвердили в пресс-службе Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). На момент публикации недоступен сайт Аграрного университета Северного Зауралья, порталы ТюмГУ, Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного медуниверситета и Тюменского института культуры работают с перебоями.

«Есть атака, подтверждает. Несколько раз сайт падал, наши IT-специалисты поднимают его. Скорее всего, атака связана с тем, что сегодня первый день приемной кампании — большинство заявок подается в электронном виде», — рассказали в пресс-службе ТюмГУ.

Ранее агентство писало, что хакерской атаке подверглись сайты вузов Челябинска. Аналогичная картина наблюдается в Екатеринбурге.

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Сайты вузов Тюмени атакованы хакерами 20 июня. Информацию об атаке URA.RU подтвердили в пресс-службе Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). На момент публикации недоступен сайт Аграрного университета Северного Зауралья, порталы ТюмГУ, Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного медуниверситета и Тюменского института культуры работают с перебоями. «Есть атака, подтверждает. Несколько раз сайт падал, наши IT-специалисты поднимают его. Скорее всего, атака связана с тем, что сегодня первый день приемной кампании — большинство заявок подается в электронном виде», — рассказали в пресс-службе ТюмГУ. Ранее агентство писало, что хакерской атаке подверглись сайты вузов Челябинска. Аналогичная картина наблюдается в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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