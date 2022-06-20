В Кремле ответили на блокаду Калининграда со стороны Литвы. «Гадости начались»

20 июня 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Литва намерена устроить блокаду Калининградской области, считает Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Литва приняла решение о блокаде Калининграда путем закрытия железнодорожного транзита санкционных товаров под влиянием антироссийской политики Евросоюза. Ведомства будут анализировать ситуацию и думать над ответными мерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Решение это — беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением ЕС — распространять действия санкций на транзит, это тоже считаем незаконным. Ситуация более чем серьезная и она требует более глубокого анализа. В течение нескольких дней этот анализ будет произведен. Это элемент блокады, конечно же», — заявил Песков в ходе конференц-колла. В Кремле пока не смогли детально оценить действия литовских властей. «У нас гадости начались 12 часов тому назад — как можно это оценивать?», — сказал Песков. Российское правительство будет анализировать ситуацию с помощью разных ведомств для того, чтобы определиться с ответными мерами для Литвы. «Сейчас по линии разных ведомств предстоит собрать разные точки зрения. Будут межведомственные мероприятия, чтобы выработать позицию. Нужен серьезный анализ», — заявил пресс-секретарь, комментируя заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова о предложениях по ответным мерам. Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую ж/д о прекращении транзита санкционных товаров. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что Литва нарушает международные обязательства, начиная блокаду Калининграда. Позже сенатор от Пермского края Андрей Климов потребовал от Евросоюза помешать исполнению решения Литвы. В противном случае России придется решать этот вопрос любыми способами , заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Литва приняла решение о блокаде Калининграда путем закрытия железнодорожного транзита санкционных товаров под влиянием антироссийской политики Евросоюза. Ведомства будут анализировать ситуацию и думать над ответными мерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Решение это — беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением ЕС — распространять действия санкций на транзит, это тоже считаем незаконным. Ситуация более чем серьезная и она требует более глубокого анализа. В течение нескольких дней этот анализ будет произведен. Это элемент блокады, конечно же», — заявил Песков в ходе конференц-колла. В Кремле пока не смогли детально оценить действия литовских властей. «У нас гадости начались 12 часов тому назад — как можно это оценивать?», — сказал Песков. Российское правительство будет анализировать ситуацию с помощью разных ведомств для того, чтобы определиться с ответными мерами для Литвы. «Сейчас по линии разных ведомств предстоит собрать разные точки зрения. Будут межведомственные мероприятия, чтобы выработать позицию. Нужен серьезный анализ», — заявил пресс-секретарь, комментируя заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова о предложениях по ответным мерам. Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую ж/д о прекращении транзита санкционных товаров. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что Литва нарушает международные обязательства, начиная блокаду Калининграда. Позже сенатор от Пермского края Андрей Климов потребовал от Евросоюза помешать исполнению решения Литвы. В противном случае России придется решать этот вопрос любыми способами, заявил он.