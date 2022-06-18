Сенатор Косачев обвинил Литву в начале блокады Калининграда

19 июня 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Начиная блокаду Калининграда, Литва нарушает ряд международных обязательств. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. «По поводу начинающейся блокады Калининградской области со стороны Литвы. Как государство-член ЕС Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Евросоюза в целом», — написал Константин Косачев в своем telegram-канале. Сенатор напомнил, что соглашение о сотрудничестве между РФ и ЕС никто не отменял. Он предположил, что такими темпами Запад нарушит Конвенцию ООН по морскому праву и запретит судам проходить в Калининградскую область через «нейтральные воды», а также по аналогии и через воздушное пространство. «Литва — флагман разрушения международного права», — заключил Косачев. Ранее сообщалось, что Литва намерена прекратить транзит санкционных товаров в Калининград. Это решение затронет перевозку товаров из России в Калининградскую область и наоборот. В августе 2021 года в Германии начали агитировать за включение Калининграда в состав ФРГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на эту акцию, которая подвергает сомнению территориальную целостность России. Американское издание Forbes сообщало, что в НАТО планируют устроить блокаду в Балтийском море, чтобы вызвать голод в Калининграде. Польский генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала заявил о претензиях Варшавы на Калининград. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры и табу на правду об истории России.