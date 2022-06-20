Bloomberg: Путин отправил послание Западу через Си Цзиньпина

Си Цзиньпин и Владимир Путин образуют союз против Запада Фото: Официальный сайт Президента РФ

Россия и Китай образуют союз, который представляет собой величайший геополитический вызов. Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина с поздравлениями председателю КНР Си Цзиньпину на прошлой неделе является тому подтверждением. Об этом пишет профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для Bloomberg.

«Путин и Си с 2013 года являются близкими друзьями. У них схожие ценности и глубокая антипатия к Западу. Каждый стремится установить сферу влияния в геополитическом соседстве своей страны и видит в США главное препятствие на пути к своему видению национального величия», — считает Пей.

Он пишет, что с точки зрения национальных интересов Россия и Китай сегодня более тесно связаны, чем когда-либо после окончания холодной войны. Отношения стран начались как брак по расчету — каждая страна видела тактические выгоды от хороших связей, однако в последние годы они превратились в брак по необходимости, отмечает эксперт.

По мнению автора, способов для того, чтобы разбить союз на части, сегодня нет. Он предположил несколько вариантов развала союза: смену режима в России или же разочарование Путина в Китае.

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор 15 июня. Они договорились укреплять экономическое сотрудничество и военные связи в условиях санкционного давления Запада. Страны ЕС, США и другие государства ввели санкции против России после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

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