Добровольцы из Тюмени получат 1 млн за увечья в ходе спецоперации

Раненым добровольцам положен миллион, родным погибших — 3 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Тюменской области установило новую категорию лиц — добровольцев, которым положены выплаты за увечья, полученные в ходе спецоперации. Соответствующие изменения внесены в региональное постановление, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также появилась новая выплата, которую может получить любой человек.

«Установить меры соцподдержки гражданам, принимающим (принимавшим) участие в спецоперации, и членам их семей, в форме единовременной выплаты. Миллион рублей — военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии, гражданам, добровольно принимающим (принимавшим) участие в спецоперации, получившим ранение, контузию, травму, увечье», — сказано в постановлении правительства Тюменской области.

В предыдущей версии документа добровольных участников спецоперации не значилось, были указаны лишь военные и силовики. Теперь же деньги получат как добровольцы, так и их семьи (если участник СВО погибнет, то родным выплатят три млн рублей).

Новый вариант постановления также вводит еще одну выплату. 65 тысяч рублей теперь положено тому, кто возьмет на себя расходы по погребению участника СВО. Это может быть как родственник, так и любой другой человек.

Документ не расшифровывает, кто подпадает под категорию добровольных участников спецоперации. URA.RU направило запрос в оперативный штаб правительства области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Со стороны России в СВО участвуют профессиональные военные, проходящие службу по контракту.

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