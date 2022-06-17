Греф спрогнозировал стоимость доллара к концу года

17 июня 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

На сегодня курс рубля абсолютно рыночный, считает Герман Греф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К концу 2022 года курс доллара будет находиться в диапазоне 70-75 рублей. Такой прогноз сделал глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24». «Сегодня курс рубля абсолютно рыночный. В июле вы увидим еще укрепление рубля. А к концу года, если темпы восстановления импорта будут такими, какими мы их себе представляем, то курс будет между 70 и 75 рублями. Это будет хорошо для бизнеса и для бюджета», — сказал Греф. Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких недель. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что укрепление курса рубля достигло своего предела. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что курс рубля является «слишком крепким». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

К концу 2022 года курс доллара будет находиться в диапазоне 70-75 рублей. Такой прогноз сделал глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24». «Сегодня курс рубля абсолютно рыночный. В июле вы увидим еще укрепление рубля. А к концу года, если темпы восстановления импорта будут такими, какими мы их себе представляем, то курс будет между 70 и 75 рублями. Это будет хорошо для бизнеса и для бюджета», — сказал Греф. Курс доллара начал резко снижаться в начале мая и продолжал падение в течение нескольких недель. В частности, он опускался до значений 2018 года. В Министерстве экономического развития РФ заявили, что укрепление курса рубля достигло своего предела. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что курс рубля является «слишком крепким».