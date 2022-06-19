19 июня 2022
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Жители Салехарда потребовали запустить транспорт в речной порт

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, городской транспорт
Горожане отметили, что это социально значимый объект и до него трудно добраться Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) потребовали запустить общественный транспорт до речного порта. Как написали горожане в соцсети «ВКонтакте», это социально значимый объект, до которого трудно добраться.

«Речной порт построили. А как к нему добраться? Или выехать? Никакой общественный транспорт туда не ходит. А это социально значимый объект. Продолжите общественные маршруты на летнее время с заездом в речной порт», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде».

На пост отреагировали горожане, которые по-разному отреагировали на такую просьбу. «Правильное и разумное предложение!», — поддержала Татьяна Полещук. «Ага, а те, кто едет на работу должны кататься по бесполезному маршруту», — отметил Алексей Спешилов. «Ну с чемоданами порой действительно тяжко добираться», — подчеркнула пользователь с ником «Жасмин Жасмин».

На публикацию отреагировала мэрия Салехарда сообщив, что работы по составлению расписания уже ведутся. «В настоящий момент ведется работа по синхронизации расписания движения автобусов и прибывающих речных судов. Как только будет составлено расписание, мы обязательно сообщим об этом», — уточнили в пресс-службе.

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Жители Салехарда (ЯНАО) потребовали запустить общественный транспорт до речного порта. Как написали горожане в соцсети «ВКонтакте», это социально значимый объект, до которого трудно добраться. «Речной порт построили. А как к нему добраться? Или выехать? Никакой общественный транспорт туда не ходит. А это социально значимый объект. Продолжите общественные маршруты на летнее время с заездом в речной порт», — написал анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде». На пост отреагировали горожане, которые по-разному отреагировали на такую просьбу. «Правильное и разумное предложение!», — поддержала Татьяна Полещук. «Ага, а те, кто едет на работу должны кататься по бесполезному маршруту», — отметил Алексей Спешилов. «Ну с чемоданами порой действительно тяжко добираться», — подчеркнула пользователь с ником «Жасмин Жасмин». На публикацию отреагировала мэрия Салехарда сообщив, что работы по составлению расписания уже ведутся. «В настоящий момент ведется работа по синхронизации расписания движения автобусов и прибывающих речных судов. Как только будет составлено расписание, мы обязательно сообщим об этом», — уточнили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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