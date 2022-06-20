Тюменские бизнесмены придумали, как перехитрить Coca-Cola

Тюменские бизнесмены начали заказывать продукцию компании Coca-Cola в Казахстане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Продуктовые магазины Тюмени начали закупать продукцию компании Coca-Cola в соседнем Казахстане. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее компания объявила о том, что прекращает производство и продажу напитков на территории РФ.

«Буквально через пару дней после объявления Coca-Cola об уходе с российского рынка, появились люди, которые заявили о готовности закупать продукцию компании на территории Казахстана и привозить в Тюмень. Товар, привезенный в Россию таким способом, уже попал на прилавки тюменских магазинов. Но речь, в данном случае, идет о небольших магазинах. Крупные торговые сети по такой схеме пока не работают», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам одного из тюменских предпринимателей, параллельный импорт продукции компании Coca-Cola отразился на ее стоимости. «Напитки, доставленные из Казахстана, стоят немного дороже, чем их аналоги, произведенные в России. Рост цен составил, в среднем, 10-15 рублей», — пояснил собеседник URA.RU.

В департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Многие крупные международные компании ушли с российского рынка на фоне санкций, введенных США и странами ЕС в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по социальному, гуманитарному и экономическому секторам РФ. Президент России Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

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