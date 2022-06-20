Байдена уличили в нарушении обещания после слов о Путине

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Джо Байден обвинил Владимира Путина после заявления, что президент не должен обвинять других Фото:

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл вспомнила про слова лидера США Джо Байдена, который говорил, что президент не должен обвинять других. Ранее Байден обвинял в инфляции и росте цен на бензин президента России Владимира Путина.

«Как считаете, Байден все еще помнит об этом?» — написала Макдэниэл в соцсети Twitter. Она опубликовала скриншот поста Байдена за 2020 год, где он утверждал, что президент должен выполнять свою работу, а не обвинять других.

Байден заявлял, что Путин виноват в инфляции и росте цен на продукты и бензин в США. Инфляция в Америке достигла рекорда более чем за 40 лет. Президент России заявлял, что на происходящее в США влияет не спецоперация РФ на Украине, а непродуманные действия американских властей. США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине.

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Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл вспомнила про слова лидера США Джо Байдена, который говорил, что президент не должен обвинять других. Ранее Байден обвинял в инфляции и росте цен на бензин президента России Владимира Путина. «Как считаете, Байден все еще помнит об этом?» — написала Макдэниэл в соцсети Twitter. Она опубликовала скриншот поста Байдена за 2020 год, где он утверждал, что президент должен выполнять свою работу, а не обвинять других. Байден заявлял, что Путин виноват в инфляции и росте цен на продукты и бензин в США. Инфляция в Америке достигла рекорда более чем за 40 лет. Президент России заявлял, что на происходящее в США влияет не спецоперация РФ на Украине, а непродуманные действия американских властей. США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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