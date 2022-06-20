Байдена уличили в нарушении обещания после слов о Путине

20 июня 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден обвинил Владимира Путина после заявления, что президент не должен обвинять других Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл вспомнила про слова лидера США Джо Байдена, который говорил, что президент не должен обвинять других. Ранее Байден обвинял в инфляции и росте цен на бензин президента России Владимира Путина. «Как считаете, Байден все еще помнит об этом?» — написала Макдэниэл в соцсети Twitter. Она опубликовала скриншот поста Байдена за 2020 год, где он утверждал, что президент должен выполнять свою работу, а не обвинять других. Байден заявлял, что Путин виноват в инфляции и росте цен на продукты и бензин в США. Инфляция в Америке достигла рекорда более чем за 40 лет. Президент России заявлял, что на происходящее в США влияет не спецоперация РФ на Украине, а непродуманные действия американских властей. США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл вспомнила про слова лидера США Джо Байдена, который говорил, что президент не должен обвинять других. Ранее Байден обвинял в инфляции и росте цен на бензин президента России Владимира Путина. «Как считаете, Байден все еще помнит об этом?» — написала Макдэниэл в соцсети Twitter. Она опубликовала скриншот поста Байдена за 2020 год, где он утверждал, что президент должен выполнять свою работу, а не обвинять других. Байден заявлял, что Путин виноват в инфляции и росте цен на продукты и бензин в США. Инфляция в Америке достигла рекорда более чем за 40 лет. Президент России заявлял, что на происходящее в США влияет не спецоперация РФ на Украине, а непродуманные действия американских властей. США ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине.