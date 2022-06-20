В Екатеринбурге сбили 15-летнюю девочку на самокате, ребенок ехал по краю дороги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил 15-летнюю девочку на самокате, которая ехала по краю проезжей части. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель при выезде с прилегающей территории допустил наезд на пешехода, движущегося по краю проезжей части на электросамокате. В результате ДТП 15-летняя девушка с ушибами была доставлена в больницу», — рассказали сотрудники ведомства.

ДТП произошло днем 20 июня на улице Куйбышева. Мать несовершеннолетней утверждает, что девочка ехал по тротуару, увидев автомобиль решила его объехать. Водитель пояснил, что при выезде смотрел только в левую сторону и продолжил движение не заметил ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водитель сбил 13-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет. Также агентство рассказывало о ДТП на свердловской трассе, в котором погибла мать с ребенком.