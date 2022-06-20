В Тюмени из-за спецоперации резко выросло число контрактников

Алексей Куличков заявил, что повышение интереса к службе по контракту наблюдается из-за спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области число военнослужащих по контракту выросло в четыре раза. Об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков. Повышение интереса к службе по контракту наблюдается из-за спецоперации РФ на Украине.

«С марта число военнослужащих по контракту выросло в 3-4 раза. Причина, побуждающая записаться на военную службу, — начало спецоперации на Украине. Многие граждане изъявили желание принять в ней участие. Это граждане от 35 до 40 лет, которые уже имели опыт боевых действий», — рассказал Алексей Куличков в эфире шоу «Вечерний хэштег».

Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата военнослужащих по контракту из Тюменской области, которые находятся в полевых условиях, составляет 200 тысяч рублей. При выполнении поставленных задач сумма будет увеличиваться.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — это демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения Донбасса. По данным Минобороны, РФ направляет на борьбу с ВСУ и нацбатами военных, служащих по контракту.