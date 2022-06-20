В Железнодорожном районе Екатеринбурга загорелся балкон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге загорелся балкон в квартире на четвертом этаже, из-за пожара в доме эвакуировали 23 человека, в том числе трех детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 4 квадратных метра повреждено домашнее имущество на балконе квартиры, расположенной на 4-м этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе 3 детей», — рассказали спасатели.

Пожар произошел в Железнодорожном районе на улице Автомагистральная, 27. По словам очевидцев, жители дома услышали хлопок, а выйдя на улицу увидели горящий балкон квартиры на четвертом этаже. К месту подъехали три пожарные машины и восемь спасателей.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожара в строительном магазине эвакуировали 780 человек. Также агентство рассказывало о сгоревшем доме площадью 150 квадратных метров в Свердловской области.