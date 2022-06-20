20 июня 2022

В Екатеринбурге из горящего дома спаслись трое детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
В Железнодорожном районе Екатеринбурга загорелся балкон Фото:

В Екатеринбурге загорелся балкон в квартире на четвертом этаже, из-за пожара в доме эвакуировали 23 человека, в том числе трех детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 4 квадратных метра повреждено домашнее имущество на балконе квартиры, расположенной на 4-м этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе 3 детей», — рассказали спасатели.

Пожар произошел в Железнодорожном районе на улице Автомагистральная, 27. По словам очевидцев, жители дома услышали хлопок, а выйдя на улицу увидели горящий балкон квартиры на четвертом этаже. К месту подъехали три пожарные машины и восемь спасателей.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожара в строительном магазине эвакуировали 780 человек. Также агентство рассказывало о сгоревшем доме площадью 150 квадратных метров в Свердловской области.

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В Екатеринбурге загорелся балкон в квартире на четвертом этаже, из-за пожара в доме эвакуировали 23 человека, в том числе трех детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 4 квадратных метра повреждено домашнее имущество на балконе квартиры, расположенной на 4-м этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе 3 детей», — рассказали спасатели. Пожар произошел в Железнодорожном районе на улице Автомагистральная, 27. По словам очевидцев, жители дома услышали хлопок, а выйдя на улицу увидели горящий балкон квартиры на четвертом этаже. К месту подъехали три пожарные машины и восемь спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожара в строительном магазине эвакуировали 780 человек. Также агентство рассказывало о сгоревшем доме площадью 150 квадратных метров в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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