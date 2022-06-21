Экономист назвал сроки возвращения рубля к 80 за доллар

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Деньги. Челябинск, купюры, монеты, валюта, деньги, рубль, доллар, бакс
Падение цен на сырье спровоцирует рост доллара, считает аналитик Фото:
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Рубль подешевеет до значений 70-80 за доллар уже к концу лета. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Значений 70—80 рублей за доллар стоит ждать уже к концу лета — началу осени», — заявил Бабин в интервью LIFE. По словам аналитика, это произойдет в связи с лишением поддержки в виде большого притока в страну экспортной выручки. По мере восстановления импорта спрос на иностранную валюту со временем будет увеличиваться, это в свою очередь и станет причиной ослаблению рубля.

«К тому же сырьевые цены перешли к снижению на фоне беспокойства по поводу замедления роста мировой экономики. Этому способствует ужесточение монетарной политики крупных центробанков, которое направлено на борьбу с высокой инфляцией», — уточняет Бабин.

В результате, по его словам, в странах, которые являются ключевыми потребителями сырья, может наступить рецессия, что снизит сырьевой спрос. Это спровоцирует падение цен на сырье. В результате рубль подешевеет, лишившись поддержки в виде большого притока в страну экспортной выручки.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предрек доллару обвал до 50 рублей. Спад курса доллара до 50 рублей будет стимулировать Банк России к дальнейшему снижению ставки, а это, в свою очередь, будет стимулировать развитие рынка корпоративных облигаций.

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Рубль подешевеет до значений 70-80 за доллар уже к концу лета. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Значений 70—80 рублей за доллар стоит ждать уже к концу лета — началу осени», — заявил Бабин в интервью LIFE. По словам аналитика, это произойдет в связи с лишением поддержки в виде большого притока в страну экспортной выручки. По мере восстановления импорта спрос на иностранную валюту со временем будет увеличиваться, это в свою очередь и станет причиной ослаблению рубля. «К тому же сырьевые цены перешли к снижению на фоне беспокойства по поводу замедления роста мировой экономики. Этому способствует ужесточение монетарной политики крупных центробанков, которое направлено на борьбу с высокой инфляцией», — уточняет Бабин. В результате, по его словам, в странах, которые являются ключевыми потребителями сырья, может наступить рецессия, что снизит сырьевой спрос. Это спровоцирует падение цен на сырье. В результате рубль подешевеет, лишившись поддержки в виде большого притока в страну экспортной выручки. Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предрек доллару обвал до 50 рублей. Спад курса доллара до 50 рублей будет стимулировать Банк России к дальнейшему снижению ставки, а это, в свою очередь, будет стимулировать развитие рынка корпоративных облигаций.
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