Финансовый аналитик предрек доллару обвал до 50 рублей

20 июня 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Россиянам рассказали о минимальном курсе доллара в будущем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом сообщил финансовый аналитик Александр Разуваев. «Учитывая нынешнюю макроэкономику, прежде всего схлопывание импорта, я допускаю, что он может до 50 рублей дойти. Это очень плохо для бюджета. Но чем дальше в лес, тем больше будет параллельного импорта, плюс лето только началось. Кто в Турцию поехал, кто куда. Соответственно, спрос на валюту», — заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. Однако он отметил, что ориентируется на коридор в 55-60 рублей. Спад курса доллара до 50 рублей будет стимулировать Банк России к дальнейшему снижению ставки, а это, в свою очередь, будет стимулировать развитие рынка корпоративных облигаций. «Для реального сектора — это очень хорошо. Сейчас ставка 9,5%, да и 8% она может стать достаточно быстро, может даже и 7%. Укрепление рубля однозначно говорит в пользу снижения ставки», — добавил Разуваев. Курсы иностранных валют продолжают снижаться уже более месяца. 20 июня курс доллара достиг уровня 2015 года и составил 55,59 рублей. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что нужно вернуться к курсу 70-80 рублей за доллар. Однако зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин раскритиковал идею Белоусова и уточнил, что таргетирование курса рубля является опасным, так как может произойти перенос в Россию показателя инфляции тех стран, к которым будет привязана национальная валюта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом сообщил финансовый аналитик Александр Разуваев. «Учитывая нынешнюю макроэкономику, прежде всего схлопывание импорта, я допускаю, что он может до 50 рублей дойти. Это очень плохо для бюджета. Но чем дальше в лес, тем больше будет параллельного импорта, плюс лето только началось. Кто в Турцию поехал, кто куда. Соответственно, спрос на валюту», — заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. Однако он отметил, что ориентируется на коридор в 55-60 рублей. Спад курса доллара до 50 рублей будет стимулировать Банк России к дальнейшему снижению ставки, а это, в свою очередь, будет стимулировать развитие рынка корпоративных облигаций. «Для реального сектора — это очень хорошо. Сейчас ставка 9,5%, да и 8% она может стать достаточно быстро, может даже и 7%. Укрепление рубля однозначно говорит в пользу снижения ставки», — добавил Разуваев. Курсы иностранных валют продолжают снижаться уже более месяца. 20 июня курс доллара достиг уровня 2015 года и составил 55,59 рублей. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что нужно вернуться к курсу 70-80 рублей за доллар. Однако зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин раскритиковал идею Белоусова и уточнил, что таргетирование курса рубля является опасным, так как может произойти перенос в Россию показателя инфляции тех стран, к которым будет привязана национальная валюта.