Финансовый аналитик предрек доллару обвал до 50 рублей

Курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом сообщил финансовый аналитик Александр Разуваев.
«Учитывая нынешнюю макроэкономику, прежде всего схлопывание импорта, я допускаю, что он может до 50 рублей дойти. Это очень плохо для бюджета. Но чем дальше в лес, тем больше будет параллельного импорта, плюс лето только началось. Кто в Турцию поехал, кто куда. Соответственно, спрос на валюту», — заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. Однако он отметил, что ориентируется на коридор в 55-60 рублей.
Спад курса доллара до 50 рублей будет стимулировать Банк России к дальнейшему снижению ставки, а это, в свою очередь, будет стимулировать развитие рынка корпоративных облигаций. «Для реального сектора — это очень хорошо. Сейчас ставка 9,5%, да и 8% она может стать достаточно быстро, может даже и 7%. Укрепление рубля однозначно говорит в пользу снижения ставки», — добавил Разуваев.
Курсы иностранных валют продолжают снижаться уже более месяца. 20 июня курс доллара достиг уровня 2015 года и составил 55,59 рублей. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что нужно вернуться к курсу 70-80 рублей за доллар. Однако зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин раскритиковал идею Белоусова и уточнил, что таргетирование курса рубля является опасным, так как может произойти перенос в Россию показателя инфляции тех стран, к которым будет привязана национальная валюта.
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Курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом сообщил финансовый аналитик Александр Разуваев. «Учитывая нынешнюю макроэкономику, прежде всего схлопывание импорта, я допускаю, что он может до 50 рублей дойти. Это очень плохо для бюджета. Но чем дальше в лес, тем больше будет параллельного импорта, плюс лето только началось. Кто в Турцию поехал, кто куда. Соответственно, спрос на валюту», — заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. Однако он отметил, что ориентируется на коридор в 55-60 рублей. Спад курса доллара до 50 рублей будет стимулировать Банк России к дальнейшему снижению ставки, а это, в свою очередь, будет стимулировать развитие рынка корпоративных облигаций. «Для реального сектора — это очень хорошо. Сейчас ставка 9,5%, да и 8% она может стать достаточно быстро, может даже и 7%. Укрепление рубля однозначно говорит в пользу снижения ставки», — добавил Разуваев. Курсы иностранных валют продолжают снижаться уже более месяца. 20 июня курс доллара достиг уровня 2015 года и составил 55,59 рублей. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что нужно вернуться к курсу 70-80 рублей за доллар. Однако зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин раскритиковал идею Белоусова и уточнил, что таргетирование курса рубля является опасным, так как может произойти перенос в Россию показателя инфляции тех стран, к которым будет привязана национальная валюта.