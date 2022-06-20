Пермский депутат признался, что не оплачивал парковку

После штрафных санкций Арсен Болквадзе исправно платит за парковку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе признался, что минимум дважды не оплатил парковку своего автомобиля. За это народный избранник заплатил штрафы.

«Когда вводили платную систему парковок, за первую неделю действия я получил два штрафа. Оба раза я был в машине — буквально на 10-15 минут остановился, но машина контроля мимо проехала. После этого у меня не стоит вопроса платить или нет за парковку», — рассказал депутат на заседании комитета по экономической политике думы.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 июля зона платных парковок в Перми расширится. До этого зону бесплатного паркинга урезали 1 января. Автомобилисты платят за оставленные в центре города машины по 20 рублей в час.