Пермский депутат признался, что не оплачивал парковку

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе признался, что минимум дважды не оплатил парковку своего автомобиля. За это народный избранник заплатил штрафы.
«Когда вводили платную систему парковок, за первую неделю действия я получил два штрафа. Оба раза я был в машине — буквально на 10-15 минут остановился, но машина контроля мимо проехала. После этого у меня не стоит вопроса платить или нет за парковку», — рассказал депутат на заседании комитета по экономической политике думы.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 июля зона платных парковок в Перми расширится. До этого зону бесплатного паркинга урезали 1 января. Автомобилисты платят за оставленные в центре города машины по 20 рублей в час.
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Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе признался, что минимум дважды не оплатил парковку своего автомобиля. За это народный избранник заплатил штрафы. «Когда вводили платную систему парковок, за первую неделю действия я получил два штрафа. Оба раза я был в машине — буквально на 10-15 минут остановился, но машина контроля мимо проехала. После этого у меня не стоит вопроса платить или нет за парковку», — рассказал депутат на заседании комитета по экономической политике думы. Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 июля зона платных парковок в Перми расширится. До этого зону бесплатного паркинга урезали 1 января. Автомобилисты платят за оставленные в центре города машины по 20 рублей в час.