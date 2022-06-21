В ЛНР рассказали о расстреле ВСУ своих военных на «Азоте»

21 июня 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

ВСУ скрывают судьбы своих солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения ВСУ, заблокированные на заводе «Азот», в Северодонецке расстреляли пятерых своих солдат. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала». «Также уже подтверждено, что на предприятии „Азот“ было расстреляно 5 военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами», — сообщил Марочко Морочко добавил, что военные ВСУ не пытаются забирать тела, а изымаются только документы. По его словам, военные это делают, чтобы обезличить трупы, и в дальнейшем родственники не узнают о судьбе своих близких. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот», там также может находиться более тысячи гражданских. Они сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Подразделения ВСУ, заблокированные на заводе «Азот», в Северодонецке расстреляли пятерых своих солдат. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала». «Также уже подтверждено, что на предприятии „Азот“ было расстреляно 5 военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами», — сообщил Марочко Морочко добавил, что военные ВСУ не пытаются забирать тела, а изымаются только документы. По его словам, военные это делают, чтобы обезличить трупы, и в дальнейшем родственники не узнают о судьбе своих близких. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот», там также может находиться более тысячи гражданских. Они сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.