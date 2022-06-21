В ЛНР рассказали о расстреле ВСУ своих военных на «Азоте»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
ВСУ скрывают судьбы своих солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВСУ, заблокированные на заводе «Азот», в Северодонецке расстреляли пятерых своих солдат. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала».

«Также уже подтверждено, что на предприятии „Азот“ было расстреляно 5 военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами», — сообщил Марочко

Морочко добавил, что военные ВСУ не пытаются забирать тела, а изымаются только документы. По его словам, военные это делают, чтобы обезличить трупы, и в дальнейшем родственники не узнают о судьбе своих близких.

Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот», там также может находиться более тысячи гражданских. Они сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.

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Подразделения ВСУ, заблокированные на заводе «Азот», в Северодонецке расстреляли пятерых своих солдат. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала». «Также уже подтверждено, что на предприятии „Азот“ было расстреляно 5 военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами», — сообщил Марочко Морочко добавил, что военные ВСУ не пытаются забирать тела, а изымаются только документы. По его словам, военные это делают, чтобы обезличить трупы, и в дальнейшем родственники не узнают о судьбе своих близких. Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам РФ удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот», там также может находиться более тысячи гражданских. Они сорвали эвакуацию мирных жителей с территории предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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