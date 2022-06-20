Водители снижают скорость перед участком, где ведутся дорожные работы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области образовался затор. Об этом сообщили водители в социальных сетях. В ГИБДД региона URA.RU сообщили, что водители снижают скорость на участке, где проводятся ремонтные работы, чтобы не повторить ситуацию с пассажирским автобусом, произошедшую накануне.

«Перед поворотом на Ашу со стороны Сима пробка», — написал Евгений П. в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «Вконтакте». Мужчина также опубликовал фото, на котором пробка из попутных фур уходит за поворот.

В ГИБДД региона поспешили успокоить и сообщили, что протяженность пробки составляет около 500 метров. В ближайшее время движение нормализуется.

«Затруднение движение связано с ремонтными работами на мосту через реку Ук. Водители двигаются аккуратно, дабы не повторить историю с пассажирским автобусом. На участке дороги организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.

ДТП с экскурсионным автобусом, который вез челябинских туристов, произошло утром 20 июня. Автобус врезался в фуру на трассе М-5. В результате происшествия пострадали девять человек, трое из них в больнице. Водитель автобуса был неоднократно судим.

Водители снижают скорость во избежание ДТП Фото: Евгений Перин в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте»