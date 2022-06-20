Челябинским водителям существенно повысят плату за штрафстоянку

Челябинским водителям придется отдавать больше денег за услуги штрафстоянки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Базовый тариф за перемещение и хранение автотранспорта на спецстоянках (часто называемых штрафстоянками) в Челябинской области до 2026 года вырастет — на 34% и 45% соответственно. Но, как пояснила URA.RU министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц, утвержденный тариф участники торгов могут понизить.

«В соответствии с нормами действующего законодательства деятельность по перемещению и хранению транспорта на спецстоянки является регулируемой. Тарифы устанавливаются по результатам торгов по выбору исполнителя. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов», — рассказала URA.RU Кучиц.

Согласно утвержденным базовым тарифам, стоимость услуг будет повышаться ежегодно. В 2026 году за перемещение установлен тариф в размере 2978 рублей (сейчас — 2217 рублей), за хранение автотранспорта категории В — 58 рублей в час (сейчас — 40 рублей).

Автомобиль на спецстоянке может оказаться на нарушение правил эксплуатации и управления. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), нарушитель должен оплатить стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства.