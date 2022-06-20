20 июня 2022

Челябинским водителям существенно повысят плату за штрафстоянку

© Служба новостей «URA.RU»
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Специализированная штрафная стоянка. Челябинск, штрафстоянка
Челябинским водителям придется отдавать больше денег за услуги штрафстоянки Фото:

Базовый тариф за перемещение и хранение автотранспорта на спецстоянках (часто называемых штрафстоянками) в Челябинской области до 2026 года вырастет — на 34% и 45% соответственно. Но, как пояснила URA.RU министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц, утвержденный тариф участники торгов могут понизить.

«В соответствии с нормами действующего законодательства деятельность по перемещению и хранению транспорта на спецстоянки является регулируемой. Тарифы устанавливаются по результатам торгов по выбору исполнителя. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов», — рассказала URA.RU Кучиц.

Согласно утвержденным базовым тарифам, стоимость услуг будет повышаться ежегодно. В 2026 году за перемещение установлен тариф в размере 2978 рублей (сейчас — 2217 рублей), за хранение автотранспорта категории В — 58 рублей в час (сейчас — 40 рублей).

Автомобиль на спецстоянке может оказаться на нарушение правил эксплуатации и управления. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), нарушитель должен оплатить стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства.

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Базовый тариф за перемещение и хранение автотранспорта на спецстоянках (часто называемых штрафстоянками) в Челябинской области до 2026 года вырастет — на 34% и 45% соответственно. Но, как пояснила URA.RU министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц, утвержденный тариф участники торгов могут понизить. «В соответствии с нормами действующего законодательства деятельность по перемещению и хранению транспорта на спецстоянки является регулируемой. Тарифы устанавливаются по результатам торгов по выбору исполнителя. Начальной максимальной ценой таких торгов является базовый уровень тарифов», — рассказала URA.RU Кучиц. Согласно утвержденным базовым тарифам, стоимость услуг будет повышаться ежегодно. В 2026 году за перемещение установлен тариф в размере 2978 рублей (сейчас — 2217 рублей), за хранение автотранспорта категории В — 58 рублей в час (сейчас — 40 рублей). Автомобиль на спецстоянке может оказаться на нарушение правил эксплуатации и управления. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), нарушитель должен оплатить стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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