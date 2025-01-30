30 января 2025

В Магнитогорске продают арестованную заводскую трубу за 35 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дымовую трубу продают за долги
Дымовую трубу продают за долги Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) на торги выставили на продажу арестованную заводскую трубу с первоначальной ценой почти в 35 миллионов рублей. Аукцион проходит в открытом формате, и его детали размещены на платформе «Торги России».

«Продается дымовая труба, кирпичная, площадью 24,8 квадратных метра, которая принадлежит литейному цеху в Магнитогорске. Реализация имущества осуществляется по поручению собственника, которым является ООО „Экспериментальная компания“. Стартовая цена на лот составляет 34 991 100 рублей с шагом в 349 911 рублей, а размер задатка равен 5 248 668 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Торги России».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 марта текущего года. После завершения торгов победитель должен в течение пяти рабочих дней оплатить стоимость лота.

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В Магнитогорске (Челябинская область) на торги выставили на продажу арестованную заводскую трубу с первоначальной ценой почти в 35 миллионов рублей. Аукцион проходит в открытом формате, и его детали размещены на платформе «Торги России». «Продается дымовая труба, кирпичная, площадью 24,8 квадратных метра, которая принадлежит литейному цеху в Магнитогорске. Реализация имущества осуществляется по поручению собственника, которым является ООО „Экспериментальная компания“. Стартовая цена на лот составляет 34 991 100 рублей с шагом в 349 911 рублей, а размер задатка равен 5 248 668 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Торги России». Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 марта текущего года. После завершения торгов победитель должен в течение пяти рабочих дней оплатить стоимость лота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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