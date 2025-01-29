Мигрантам, проходящим по делу о драке в ОЦ 5 Челябинска, поменяли статус

Выходцам из Средней Азии, проходящим по делу о драке в ОЦ №5 Челябинска в качестве потерпевших и свидетелей, поменяли статус: теперь они обвиняемые. Как сообщает пресс-служба СК РФ, в их действиях при повторной проверке выявили противоправные действия.
«В ходе изучения обстоятельств произошедшего выяснилось, что участник конфликта Фируз Джумаев, который с 2007 года проживает в России, причастен к ряду преступлений. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах Джумаев открыто похитил у несовершеннолетнего имущество. Под угрозой применения насилия у другого подростка он вымогал денежные средства», — сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
После повторной проверки следствие пришло к выводу, что зачинщиком конфликта была компания представителей диаспоры. При этом при первом расследовании все они получили статус свидетелей или потерпевших. Русские же ученики получили условные сроки только за то, что вступились за товарища.
Решение суда тогда возмутило председателя СК РФ Александра Бастрыкина, он потребовал разобраться в ситуации. На время служебной проверки начальник регионального следкома Алексей Колбасин был отстранен от работы. После ее завершения он вернулся к исполнению своих обязанностей.
Сейчас Джумаев находится под домашним арестом. Продолжается установление иных фактов его противоправной деятельности и причастных лиц. Расследование поставлено на контроль.
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