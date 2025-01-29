Отправлен в отставку мэр Верхнего Уфалея Тарасов

Сергей Тарасов ушел в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты отправили в отставку главу Верхнего Уфалея (Челябинская область) Сергея Тарасова. Об этом URA.RU сообщили в горсобрании.

«Депутаты горсобрания единогласно приняли досрочную отставку Тарасова. Также был объявлен конкурс на пост нового градоначальника», — сообщили в собрании депутатов.

В собрании депутатов добавили, что Тарасов накануне заседания попытался отозвать заявление об увольнении, однако сделать это ему не дали. Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра состоится 6 марта. Сессия, на которой выберут нового главу, состоится 11 марта. До этого времени исполнять обязанности мэра будет спикер горсобрания Сергей Ханин.

Тарасов заступил на пост в 2021 году. Он вернулся в родной город из Свердловской области. Срок его полномочий истекал в 2026 году.

Тарасов не раз фигурировал в разного рода скандалах. Так, в 2022 году он попал в поле зрения силовиков из-за покупки муниципалитетом некачественного жилья для детей-сирот. А в 2023 году местные депутаты поставили Тарасову «неуд» за работу, после чего в городе едва не был сорван отопительный сезон. В октябре прошлого года губернатор Алексей Текслер устроил Тарасову разнос из-за несданной в срок котельной.