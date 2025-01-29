Лидера ОПГ челябинских дорожников Колозяна отправили в колонию. Видео

30 января 2025 в 11:19 Размер текста - 17 +

Суд назначил Нверу Колозяну пять лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Центральный райсуд Челябинска 30 января отправил в колонию гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» (Челябинск) Нвера Колозяна, являющегося лидером дорожной ОПГ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначено пять лет лишения свободы. «Судебной инстанцией взяткодатель приговорен к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в размере 40 млн рублей. С лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Новость по теме Челябинская ФСБ разгромила ОПГ дорожников, наживавшихся на нацпроектах Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Под следствие тогда также попали его заместитель Никита Иноземцев, и сотрудник «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов. В ходе расследования силовики вышли на след других участников коррупционной схемы. Ими стали сын Колозяна, Гарник, начальник одного из отделов «Челябинскавтодор» Артем Степанов и известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Также по делу о коррупции при строительстве дорог в Челябинской области проходит бывший глава комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Дмитрий Шиляев. Все задержанные, по версии следствия, помогали фирме Колозяна-старшего с получением выгодных контрактов и прохождением проверок. За это они получали деньги и другие имущественные блага. Предварительно, сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. С началом следственных мероприятий дружба между участниками ОПГ кончилась, они начали сдавать друг друга. Например, Колозян-младший, добившись сделки, отделался лишь полутора годами колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 30 января отправил в колонию гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» (Челябинск) Нвера Колозяна, являющегося лидером дорожной ОПГ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначено пять лет лишения свободы. «Судебной инстанцией взяткодатель приговорен к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафу в размере 40 млн рублей. С лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Колозян был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Под следствие тогда также попали его заместитель Никита Иноземцев, и сотрудник «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов. В ходе расследования силовики вышли на след других участников коррупционной схемы. Ими стали сын Колозяна, Гарник, начальник одного из отделов «Челябинскавтодор» Артем Степанов и известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Также по делу о коррупции при строительстве дорог в Челябинской области проходит бывший глава комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Дмитрий Шиляев. Все задержанные, по версии следствия, помогали фирме Колозяна-старшего с получением выгодных контрактов и прохождением проверок. За это они получали деньги и другие имущественные блага. Предварительно, сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. С началом следственных мероприятий дружба между участниками ОПГ кончилась, они начали сдавать друг друга. Например, Колозян-младший, добившись сделки, отделался лишь полутора годами колонии общего режима.