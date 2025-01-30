Список Текслера: кто пойдет в челябинский парламент от «Единой России» в 2025 году

До выборов в заксобрание Челябинской области осталось меньше восьми месяцев. Из 60 народных избранников половина будет бороться за мандаты по округа, а оставшаяся половина пойдет на выборы по партийным спискам. URA.RU выяснило, кого собирается выставить самая мощная политическая сила в области — «Единая Россия».
Первая тройка списка
В 2025 году она будет существенно отличаться. В 2020 году «локомотивами» ЕР выступали губернатор Алексей Текслер, спикер ЗСО Владимир Мякуш и детский омбудсмен Евгения Майорова. Сейчас идет обсуждение вариантов новой тройки лидеров.
Помимо очевидной для всех кандидатуры Текслера в перечне спикер заксобрания Олег Гербер, первый вице-спикер Денис Моисеев и руководитель регионального отделения «Движения Первых» Светлана Буравова, которая также является депутатом гордумы Челябинска. На слуху также кандидатуры мэра областной столицы Алексея Лошкина и председателя гордумы Челябинска Сергея Буякова. Не исключено, что в тройке окажется кто-то из участников СВО.
…еще 57 претендентов
Участвовать в праймериз ЕР могут не только ее члены. Однако в списках на праймериз должно быть не менее 60 партийцев — это жесткая установка Москвы. Среди прочего, особенно оговорено участие руководителя регисполкома — эту должность занимает Виталий Маслов. С высокой степенью вероятности там окажутся депутат Госдумы Владимир Павлов, руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин, участники СВО Андрей Орехов и Артем Барбашин, депутат гордумы Челябинска Владимир Бодров.
…и действующие парламентарии
- Александр Журавлев. Представитель «старой гвардии» в свои 67 по-прежнему готов избираться.
- Евгений Илле. Председатель Совета директоров ООО «РОБУР-ГРАНИТ», по квоте от «Опоры России». Как депутат-технократ почти наверняка будет востребован и в новом составе парламента.
- Юрий Карликанов. Недавно ставший почетным гражданином области вице-спикер ЗСО вполне может рассчитывать на место в избирательном списке. Вопрос лишь в том, нужно ли ему это в 74 года.
- Павел Киселев. Еще один технократ в заксобрании, руководивший на момент избрания «Челябэнергосбытом». Такие люди ЕР нужны.
- Дмитрий Клеутин. Директор ООО «Томир» вполне может рассчитывать на место в списке, если не пойдет на выборы в одномандатном округе.
- Алексей Коваленко. Топ-менеджер ММК уже избирался по спискам в Магнитогорске, но в 2025 году может пойти на выборы как одномандатник.
- Лена Колесникова. Председатель Конгресса татар Челябинской области. Как и в случае с Клеутиным, может сменить место в списке на участие в кампании по округу. Благо, является участником СВО, как и ее муж.
- Дмитрий Мельников. Менеджер «Магнитостроя» получил мандат в 2020 году как списочник. И сдал его в 2024, чтобы открыть дорогу в областной парламент Андрею Шмидту, бывшему спикеру гордумы Челябинска. В благодарность за это будет включен в списки ЕР в 2025 году.
- Максим Романов. Став заложником конфликта областной ЕР с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, по квоте которого попал в избирательный список в 2020 году, спустя пять лет туда не попадет. Тем более после беспрецедентного исключения из фракции ЕР в заксобрании.
- Сергей Таскаев. Ректор ЧелГУ останется в списках и в 2025 году.
- Валерий Филиппов. Владелец КХП «Злак» размышляет, стоит ли мандат регионального парламента связанных с ним ограничений по гостайне. Но если пожелает, конечно, попадет в список и в 2025 году.
- Директор «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дремов сейчас присутствует в заксобрании как списочник, а экс-прокурор области Анатолий Брагин как одномандатник. В 2025 году произойдет «рокировка»: Дремов пойдет по округу, а Брагина внесут в партийный список.
В ходе кампании 2025 года в региональном законодательном собрании предстоит разыграть 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий.
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