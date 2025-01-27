27 января 2025

Генпрокуратура взыскивает с национализированного ЧЭМК судебные издержки

© Служба новостей «URA.RU»
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В аналогичном иске к бывшим собственникам «Макфы» заявлены требования почти на полмиллиона рублей
В аналогичном иске к бывшим собственникам «Макфы» заявлены требования почти на полмиллиона рублей Фото:
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с бывших владельцев группы ЧЭМК судебеные издержки. Информация об этом появилась в базе судебных дел.

Заявление направлено в арбитражный суд Свердловской области. Зарегистрировано оно накануне, 27 января. Поскольку дело о национализации ЧЭМК рассматривается в закрытом режиме, сумма требований не обозначена.

Ранее аналогичный иск был предъявлен бывшим хозяевам «Макфы». Как пояснил URA.RU представляющий интересы семьи основателя национализированного агрохолдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, речь идет об оплате авиабилетов и проживания в гостиницах прокуроров, принимающих участие в процессе. В случае «Макфы» сумма претензий составила почти 500 тысяч рублей.

По иску Генпрокуратуры РФ в 2024 году были национализированы предприятия группы ЧЭМК Юрия Антипова и агрохолдинг «Ариант» семьи Александра Аристова. Поводом послужили незаконные действия во время приватизации в 1990-х годах. Также национализации подвергся холдинг «Макфа», связанный с экс-губернатором Михаилом Юревичем.

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Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с бывших владельцев группы ЧЭМК судебеные издержки. Информация об этом появилась в базе судебных дел. Заявление направлено в арбитражный суд Свердловской области. Зарегистрировано оно накануне, 27 января. Поскольку дело о национализации ЧЭМК рассматривается в закрытом режиме, сумма требований не обозначена. Ранее аналогичный иск был предъявлен бывшим хозяевам «Макфы». Как пояснил URA.RU представляющий интересы семьи основателя национализированного агрохолдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, речь идет об оплате авиабилетов и проживания в гостиницах прокуроров, принимающих участие в процессе. В случае «Макфы» сумма претензий составила почти 500 тысяч рублей. По иску Генпрокуратуры РФ в 2024 году были национализированы предприятия группы ЧЭМК Юрия Антипова и агрохолдинг «Ариант» семьи Александра Аристова. Поводом послужили незаконные действия во время приватизации в 1990-х годах. Также национализации подвергся холдинг «Макфа», связанный с экс-губернатором Михаилом Юревичем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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