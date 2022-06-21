Курс евро опустился до уровня 2015 года

Курс евро опустился до 57,33 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
Евро достиг отметки 57,33 рублей (падение на 1,55%). Доллар составляет 54,48 рублей (падение на 1,14%). В 2015 году курс евро варьировался от 52,9 рублей до 81,1 рублей, в мае 2015 года валюта была на уровне 57-58 рублей.
Ранее до показателя 2015 года упал доллар, 20 июня валюта была на уровне 55,59 рублей. 21 июня доллар опустился ниже 55 рублей впервые за семь лет. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал рубль излишне крепким и сообщил, что власти РФ пытаются вернуть национальную валюту к уровню 70-80 рублей за доллар, передает сайт
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