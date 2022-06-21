Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по организованному российскими военными коридору. Турецкий сухогруз «Азов Конкорд» направляется в Новороссийск. Об этом сообщают РИА «Новости».
«[Судно] покидает Мариуполь без груза», — передает РИА «Новости» слова капитана судна Ивана Бабенкова. Сухогруз получил повреждения во время боевых действий в Мариуполе. Перед выходом его отремонтировали и набрали новый экипаж.
Ранее стало известно о переносе даты выхода судна «Азов Конкорд» с 18 на 20 июня. Задержка была вызвана проблемами с оплатой портовых услуг от судовладельца в ДНР.
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Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя по организованному российскими военными коридору. Турецкий сухогруз «Азов Конкорд» направляется в Новороссийск. Об этом сообщают РИА «Новости». «[Судно] покидает Мариуполь без груза», — передает РИА «Новости» слова капитана судна Ивана Бабенкова. Сухогруз получил повреждения во время боевых действий в Мариуполе. Перед выходом его отремонтировали и набрали новый экипаж. Ранее стало известно о переносе даты выхода судна «Азов Конкорд» с 18 на 20 июня. Задержка была вызвана проблемами с оплатой портовых услуг от судовладельца в ДНР. Евросоюз обвинил Россию в блокировке вывоза 30 млн тонн зерна с Украины. ООН не смогли найти доказательства в пользу заявления Киева о том, что Россия якобы ворует украинское зерно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина преувеличивает информацию о количестве зерна в портах Черного моря с целью обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе.