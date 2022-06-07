ООН не нашла доказательств кражи Россией зерна у Украины

07 июня 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

ООН не смогли подтвердить обвинения Украины в адрес России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Структуры ООН не могут подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы ворует украинское зерно. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик. Он подчеркнул, что ООН выступает за свободную торговлю по Черному морю. «Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру», — заявил Стефан Дюжжарик в ходе брифинга, который транслировался на официальном сайте ООН. Ранее Киев и Запад обвинил Россию в краже украинских запасов зерна. Такое заявление, в частности, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Россию якобы расхищает украинские запасы и экспортирует его в другие страны, передает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов. Там, в частности, хранятся запасы зерна, которые Киев должен был поставить на экспорт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за минирования портов мир оказался на пороге голода. При этом глава Украины Владимир Зеленский отказался принимать помощь России для вывоза зерна. Он заявил, что Киев не пустит корабли РФ в свои порты. До этого он также отказался экспортировать зерно через территорию Белоруссии, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Структуры ООН не могут подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы ворует украинское зерно. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик. Он подчеркнул, что ООН выступает за свободную торговлю по Черному морю. «Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру», — заявил Стефан Дюжжарик в ходе брифинга, который транслировался на официальном сайте ООН. Ранее Киев и Запад обвинил Россию в краже украинских запасов зерна. Такое заявление, в частности, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Россию якобы расхищает украинские запасы и экспортирует его в другие страны, передает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна как можно быстрее разминировать свои порты для прохода заблокированных судов. Там, в частности, хранятся запасы зерна, которые Киев должен был поставить на экспорт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за минирования портов мир оказался на пороге голода. При этом глава Украины Владимир Зеленский отказался принимать помощь России для вывоза зерна. Он заявил, что Киев не пустит корабли РФ в свои порты. До этого он также отказался экспортировать зерно через территорию Белоруссии, передает агентство Nation News.