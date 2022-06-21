Посол РФ заявил о тайном смысле визита Джонсона в Киев

21 июня 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев был для того, чтобы оттенить накачку Украины западным оружием. Такое мнение высказал российской посол Великобритании Андрей Келин. «Главное для Джонсона было продемонстрировать несгибаемость, твердолобость, линию в духе [экс-премьер-министра Британии] Маргарет Тэтчер, что мы будем продолжать эту битву годами и так далее. Запугивает он, причем не только украинцев, но и европейцев. Джонсон поехал сам по себе для того, чтобы оттенить линию, которую он проводит, это жесткая накачка оружием и больше ничего», — сказал Келин в эфире «России-24». Джонсон побывал в Киеве на прошлой неделе, его визит не был анонсирован, сообщает Life . Британский премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили поставку оружия Киеву и подготовку украинских военных. Страны Запада поддерживают Украину из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев был для того, чтобы оттенить накачку Украины западным оружием. Такое мнение высказал российской посол Великобритании Андрей Келин. «Главное для Джонсона было продемонстрировать несгибаемость, твердолобость, линию в духе [экс-премьер-министра Британии] Маргарет Тэтчер, что мы будем продолжать эту битву годами и так далее. Запугивает он, причем не только украинцев, но и европейцев. Джонсон поехал сам по себе для того, чтобы оттенить линию, которую он проводит, это жесткая накачка оружием и больше ничего», — сказал Келин в эфире «России-24». Джонсон побывал в Киеве на прошлой неделе, его визит не был анонсирован, сообщает Life. Британский премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили поставку оружия Киеву и подготовку украинских военных. Страны Запада поддерживают Украину из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.