Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Игорь Додон собирается обжаловать приговор Фото:
новость из сюжета
Экс-президента Молдавии Додона преследуют за госизмену

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест еще на 30 суток. Об этом журналистам рассказал сам Додон после суда.

«Был продлен домашний арест на 30 дней», — заявил Додон, передает РИА «Новости». Бывший президент сообщил о планах опротестовать это решение.

Додона арестовали и отправили на домашний арест на 30 суток из-за обвинения в госизмене. Молдавская прокуратура обжаловала решение суда в отношении Додона, передает телеканал 360. В Кремле выразили сожаление в связи с этим. Додон считает, что его дело является политическим заказом президента Молдавии Майи Санду, сообщает RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест еще на 30 суток. Об этом журналистам рассказал сам Додон после суда. «Был продлен домашний арест на 30 дней», — заявил Додон, передает РИА «Новости». Бывший президент сообщил о планах опротестовать это решение. Додона арестовали и отправили на домашний арест на 30 суток из-за обвинения в госизмене. Молдавская прокуратура обжаловала решение суда в отношении Додона, передает телеканал 360. В Кремле выразили сожаление в связи с этим. Додон считает, что его дело является политическим заказом президента Молдавии Майи Санду, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...