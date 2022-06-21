Игорь Додон собирается обжаловать приговор
новость из сюжетаЭкс-президента Молдавии Додона преследуют за госизмену
Экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест еще на 30 суток. Об этом журналистам рассказал сам Додон после суда.
«Был продлен домашний арест на 30 дней», — заявил Додон, передает РИА «Новости». Бывший президент сообщил о планах опротестовать это решение.
Додона арестовали и отправили на домашний арест на 30 суток из-за обвинения в госизмене. Молдавская прокуратура обжаловала решение суда в отношении Додона, передает телеканал 360. В Кремле выразили сожаление в связи с этим. Додон считает, что его дело является политическим заказом президента Молдавии Майи Санду, сообщает RT.
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