В Кремле сожалеют об аресте Додона

27 мая 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Кремле надеются, что в аресте экс-президента Молдавии Игоря Додона нет политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле сожалеют, что в разных странах продолжаются нападки на пророссийских политиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, выразил надежду, что в случае с арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона его преследование не имеет политического подтекста. «Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране видим такие иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления отношений с нашей страной. Мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет. Мы хотели бы видеть, что все законные права Додона будут соблюдены», — заявил Песков. Бывший президент Молдавии Игорь Додон 26 мая был отправлен под домашний арест на 30 дней. Политика обвиняют в коррупции и госизмене.

В Кремле сожалеют, что в разных странах продолжаются нападки на пророссийских политиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, выразил надежду, что в случае с арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона его преследование не имеет политического подтекста. «Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране видим такие иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления отношений с нашей страной. Мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет. Мы хотели бы видеть, что все законные права Додона будут соблюдены», — заявил Песков. Бывший президент Молдавии Игорь Додон 26 мая был отправлен под домашний арест на 30 дней. Политика обвиняют в коррупции и госизмене.