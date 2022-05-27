В Кремле сожалеют об аресте Додона

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле надеются, что в аресте экс-президента Молдавии Игоря Додона нет политики Фото:

В Кремле сожалеют, что в разных странах продолжаются нападки на пророссийских политиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, выразил надежду, что в случае с арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона его преследование не имеет политического подтекста.

«Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране видим такие иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления отношений с нашей страной. Мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет. Мы хотели бы видеть, что все законные права Додона будут соблюдены», — заявил Песков.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон 26 мая был отправлен под домашний арест на 30 дней. Политика обвиняют в коррупции и госизмене.

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В Кремле сожалеют, что в разных странах продолжаются нападки на пророссийских политиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, выразил надежду, что в случае с арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона его преследование не имеет политического подтекста. «Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране видим такие иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления отношений с нашей страной. Мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет. Мы хотели бы видеть, что все законные права Додона будут соблюдены», — заявил Песков. Бывший президент Молдавии Игорь Додон 26 мая был отправлен под домашний арест на 30 дней. Политика обвиняют в коррупции и госизмене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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