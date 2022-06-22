Экс-премьер Украины предрек катастрофу после вступления в ЕС

Украина превратится в колониальный придаток Европы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за вступления Украины в Евросоюз государство может стать «сырьевым придатком». Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Для страны с абсолютно ясными признаками нацизма, которая проводит геноцид русскоговорящего населения в Донбассе, [вступление в ЕС] — это абсолютно политическое решение. Это тонус тех нацистов, которые сейчас сражаются против своего собственного народа. Промышленность разрушена, управление абсолютно идиотское. Через 20 лет такая страна будет колониальным придатком, который благодаря климату будет восприниматься ЕС как дешевой территорией для получения ресурсов», — отметил он в интервью РИА «Новости».

Ранее Азаров высказался о том, почему ЕС может развалиться. Все из-за принципа «выравнивания» , передает Pravda.Ru. Это может заставить развитые страны задуматься о выходе из организации. По мнению экс-премьера Украины, люди не всегда воспринимают позитивно денежные отчисления другим государствам, дополняет MK.RU.

Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий. В начале июня российские следователи нашли на территории уже освобожденного Мариуполе новые доказательства против украинских националистов. Кроме того, войска ДНР взяли под контроль здание в Мариуполе с кодовым названием «Библиотека». По данным следствия, там располагалась тюрьма, в которой националисты держали тех, кто не согласен с украинскими властями.

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