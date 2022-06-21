В Перми разгорелся скандал из-за буквы Z на здании Минобороны

Демонтировать баннер потребовала Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Баннер с неофициальным символом спецоперации, размещенный на фасаде Дома офицеров в Перми, необходимо демонтировать. К такому решению пришла Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, рассмотрев обращение одной из жительниц города, Алены Подлесных. Пермячка попросила надзорное ведомство пояснить, на каком основании на охраняемом государством объекте появилась вывеска с буквой Z.

В ответе за подписью начальника инспекции Ольги Андриановой (имеется в распоряжении редакции) сказано, что размещение вывески на объекте культурного наследия с ведомством никто не согласовывал. «В целях осуществления государственного контроля за содержанием, сохранением, использованием популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, Инспекций объявлено предостережение ФГУ „Дом офицеров Пермского гарнизона“ […] о незамедлительном демонтаже вывески», — поясняет инспекция.

Правообладателем указанного объекта культурного наследия является Минобороны РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа Минобороны, ответ на него к моменту публикации новости не поступил. Баннер с буквой Z на фасаде Пермского гарнизонного дома офицеров появился в начале апреля. Данный символ используется как знак поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины.

О спецоперации, которая проводится с конца февраля, объявил президент РФ Владимир Путин. Ее основными целями, по словам главы государства, являются денацификация и демилитаризация этой страны. Путин подчеркивал, что Россия не преследует цель оккупировать Украину.

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