Bloomberg: британские дети пожаловались на бедность из-за санкций

31 мая 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Большая часть детей в возрасте от 11 до 18 лет в Великобритании пожаловалась на негативные последствия антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на исследование Йоркширского строительного общества. Согласно результатам исследования, 77% из 1000 опрошенных британских детей в возрасте от 11 до 18 лет жалуются на последствия санкций, введенных против России. По их словам, родители предупредили о необходимости уменьшения расходов в целях экономии. Более 60% респондентов заявили о беспокойстве из-за того, что у их родителей или опекунов не хватает денег. Около 25% семей были вынуждены сократить расходы на предметы первой необходимости, таких как продукты или топливо, отмечается в исследовании. Также более половины семей начали по возможности сокращать потребление электроэнергии и уменьшать расходы на питание вне дома. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Жители Европы стали жаловать на кризис из-за санкций против РФ. В Евросоюзе признали провал санкций против России. Журналист Business Insider Бен Винк заявил, что РФ не ощутила западного давления, благодаря поддержке Китая и Индии. Евродепутат предложил ввести санкции против США, чтобы остановить финансирование войн. Обозреватель газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал ЕС снять санкции против России из-за масштабов их вреда.