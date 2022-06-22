Пушилин дал две недели приговоренным к смертной казни иностранцам

22 июня 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Глава ДНР уточнил, что приговоренные иностранные наемники сейчас содержатся в одиночных камерах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приговоренным к смертной казни в ДНР наемникам дается время на обжалование приговора. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Им осталось около двух недель на обжалование приговора», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Глава ДНР уточнил, что приговоренные иностранные наемники сейчас содержатся в одиночных камерах. По его словам, условия абсолютно адекватные, согласно международным нормам. Ранее в Кремле предупредили о смертной казни для наемников. На иностранных наемников, которые попали в руки российских военных на Украине, не распространяется действие Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Два из них — британцы Эйден Эйслин и Шон Пиннер признали свою вину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 июня. Основная цель ВС РФ — спасение мирных жителей Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Приговоренным к смертной казни в ДНР наемникам дается время на обжалование приговора. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Им осталось около двух недель на обжалование приговора», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Глава ДНР уточнил, что приговоренные иностранные наемники сейчас содержатся в одиночных камерах. По его словам, условия абсолютно адекватные, согласно международным нормам. Ранее в Кремле предупредили о смертной казни для наемников. На иностранных наемников, которые попали в руки российских военных на Украине, не распространяется действие Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Два из них — британцы Эйден Эйслин и Шон Пиннер признали свою вину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 июня. Основная цель ВС РФ — спасение мирных жителей Донбасса.