Пушилин дал две недели приговоренным к смертной казни иностранцам

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Глава ДНР уточнил, что приговоренные иностранные наемники сейчас содержатся в одиночных камерах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приговоренным к смертной казни в ДНР наемникам дается время на обжалование приговора. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Им осталось около двух недель на обжалование приговора», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Глава ДНР уточнил, что приговоренные иностранные наемники сейчас содержатся в одиночных камерах. По его словам, условия абсолютно адекватные, согласно международным нормам.

Ранее в Кремле предупредили о смертной казни для наемников. На иностранных наемников, которые попали в руки российских военных на Украине, не распространяется действие Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Два из них — британцы Эйден Эйслин и Шон Пиннер признали свою вину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 июня. Основная цель ВС РФ — спасение мирных жителей Донбасса.

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Приговоренным к смертной казни в ДНР наемникам дается время на обжалование приговора. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Им осталось около двух недель на обжалование приговора», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Глава ДНР уточнил, что приговоренные иностранные наемники сейчас содержатся в одиночных камерах. По его словам, условия абсолютно адекватные, согласно международным нормам. Ранее в Кремле предупредили о смертной казни для наемников. На иностранных наемников, которые попали в руки российских военных на Украине, не распространяется действие Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Два из них — британцы Эйден Эйслин и Шон Пиннер признали свою вину. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 июня. Основная цель ВС РФ — спасение мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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