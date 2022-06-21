Жительницы Кургана начали ездить в шопинг-туры в Казахстан

За покупками жительницы Кургана ездят в Нур-Султан (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жительницы Кургана начали ездить в Казахстан, чтобы, в том числе, приобрести товары зарубежных производителей, которые не работают в России. О своем опыте URA.RU рассказала жительница Кургана Олеся Буйнова.

«Мы никогда не были в Казахстане. Хотели посмотреть столицу Казахстана, ну и, естественно, посетить магазины, которых нет у нас. Там просто очень много торговых центров», — рассказала Буйнова.

По ее словам, цены там ниже, чем, например, на сайте магазина Zara. Она рассказала, что две ее знакомые с той же целью ездили в Казахстан до нее, и сейчас еще несколько девушек спрашивают у нее подробности для организации подобного путешествия. Буйнова отметила, что раньше для нее не было смысла ехать для шопинга в другие страны, так как нужные ей товары можно было заказать через интернет.

Курганцы ездят за покупками в другие страны самостоятельно. Представители туроператора «Бессонофф Трэвэл» и турагентств «GO! Touristic» и «Тропикана» рассказали URA.RU, что у них нет шопинг-туров в Казахстан и планов их организовать.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза стали вводить против России санкции. Представители некоторых зарубежных брендов объявили о приостановке своей работы в России или уходе с отечественного рынка.