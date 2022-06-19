El País: Mango окончательно уходит из России

19 июня 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Бренд продает бизнес в России, сообщают испанские СМИ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Испанский бренд одежды Mango принял решение продать бизнес в России франчайзинговым партнерам. Об этом сообщает издание El País со ссылкой на заявление компании. «Mango прекратит работу в России. Компания достигла соглашения с несколькими франчайзинговыми партнерами о передачи им своего бизнеса», — сообщает издание, ссылаясь на свои источники и внутреннее заявление компании. Ранее многие иностранные бренды приостановили работу в России в связи с российской спецоперацией на Украине. Так, из РФ временно ушли Calvin Klein, Tommy Hilfiger, владелец бренда Zara, Massimo Dutti и других — компания Inditex, шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, а также компании Nike, ASOS, Adidas и американская корпорация Apple. Некоторые из брендов уже выразили готовность вернуться на российский рынок. В том числе и испанская компания Inditex собирается вернуться в Россию уже летом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Испанский бренд одежды Mango принял решение продать бизнес в России франчайзинговым партнерам. Об этом сообщает издание El País со ссылкой на заявление компании. «Mango прекратит работу в России. Компания достигла соглашения с несколькими франчайзинговыми партнерами о передачи им своего бизнеса», — сообщает издание, ссылаясь на свои источники и внутреннее заявление компании. Ранее многие иностранные бренды приостановили работу в России в связи с российской спецоперацией на Украине. Так, из РФ временно ушли Calvin Klein, Tommy Hilfiger, владелец бренда Zara, Massimo Dutti и других — компания Inditex, шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, а также компании Nike, ASOS, Adidas и американская корпорация Apple. Некоторые из брендов уже выразили готовность вернуться на российский рынок. В том числе и испанская компания Inditex собирается вернуться в Россию уже летом.