Американский миллиардер: Европа откажется от США из-за санкций РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, евросоюз
Другие страны все чаще сбрасывают государственные облигации США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Западной Европы, включающие Австрию, Великобританию, Германию, Швейцарию и другие государства, входящие в Евросоюз, могут отказаться от сотрудничества с США из-за антироссийских санкций. Такое мнение высказал американский мультимиллиардер Рэй Далио.

«Я уже могу вам с уверенностью сказать, что от санкций страдает и Запад. Другие страны все чаще сбрасывают государственные облигации США [больше не вкладываются в экономику США]. Это смещает баланс сил во всем мире», — отметил он в интервью изданию Der Spiegel.

По его мнению, санкции оказались для США единственным средством, которое хоть как-то могло повлиять на внешнюю политику России, но и этого не произошло, передает «Царьград». В итоге антироссийские меры оказались неэффективны, дополняет деловое издание «Взгляд».

США и другие западные страны ввели против России жесткие санкции из-за того, что российские войска начали спецоперацию по спасению мирных жителей Донбасса от обстрелов украинских военных. В итоге ограничения ударили по самим же государствам — Европа стоит на пороге продовольственного кризиса, а в Штатах наблюдается огромная инфляция, при этом доллар США ослабевает в течение нескольких месяцев.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Страны Западной Европы, включающие Австрию, Великобританию, Германию, Швейцарию и другие государства, входящие в Евросоюз, могут отказаться от сотрудничества с США из-за антироссийских санкций. Такое мнение высказал американский мультимиллиардер Рэй Далио. «Я уже могу вам с уверенностью сказать, что от санкций страдает и Запад. Другие страны все чаще сбрасывают государственные облигации США [больше не вкладываются в экономику США]. Это смещает баланс сил во всем мире», — отметил он в интервью изданию Der Spiegel. По его мнению, санкции оказались для США единственным средством, которое хоть как-то могло повлиять на внешнюю политику России, но и этого не произошло, передает «Царьград». В итоге антироссийские меры оказались неэффективны, дополняет деловое издание «Взгляд». США и другие западные страны ввели против России жесткие санкции из-за того, что российские войска начали спецоперацию по спасению мирных жителей Донбасса от обстрелов украинских военных. В итоге ограничения ударили по самим же государствам — Европа стоит на пороге продовольственного кризиса, а в Штатах наблюдается огромная инфляция, при этом доллар США ослабевает в течение нескольких месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...