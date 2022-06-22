Американский миллиардер: Европа откажется от США из-за санкций РФ

22 июня 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Другие страны все чаще сбрасывают государственные облигации США Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Западной Европы, включающие Австрию, Великобританию, Германию, Швейцарию и другие государства, входящие в Евросоюз, могут отказаться от сотрудничества с США из-за антироссийских санкций. Такое мнение высказал американский мультимиллиардер Рэй Далио. «Я уже могу вам с уверенностью сказать, что от санкций страдает и Запад. Другие страны все чаще сбрасывают государственные облигации США [больше не вкладываются в экономику США]. Это смещает баланс сил во всем мире», — отметил он в интервью изданию Der Spiegel. По его мнению, санкции оказались для США единственным средством, которое хоть как-то могло повлиять на внешнюю политику России, но и этого не произошло, передает «Царьград». В итоге антироссийские меры оказались неэффективны, дополняет деловое издание «Взгляд». США и другие западные страны ввели против России жесткие санкции из-за того, что российские войска начали спецоперацию по спасению мирных жителей Донбасса от обстрелов украинских военных. В итоге ограничения ударили по самим же государствам — Европа стоит на пороге продовольственного кризиса, а в Штатах наблюдается огромная инфляция, при этом доллар США ослабевает в течение нескольких месяцев. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Страны Западной Европы, включающие Австрию, Великобританию, Германию, Швейцарию и другие государства, входящие в Евросоюз, могут отказаться от сотрудничества с США из-за антироссийских санкций. Такое мнение высказал американский мультимиллиардер Рэй Далио. «Я уже могу вам с уверенностью сказать, что от санкций страдает и Запад. Другие страны все чаще сбрасывают государственные облигации США [больше не вкладываются в экономику США]. Это смещает баланс сил во всем мире», — отметил он в интервью изданию Der Spiegel. По его мнению, санкции оказались для США единственным средством, которое хоть как-то могло повлиять на внешнюю политику России, но и этого не произошло, передает «Царьград». В итоге антироссийские меры оказались неэффективны, дополняет деловое издание «Взгляд». США и другие западные страны ввели против России жесткие санкции из-за того, что российские войска начали спецоперацию по спасению мирных жителей Донбасса от обстрелов украинских военных. В итоге ограничения ударили по самим же государствам — Европа стоит на пороге продовольственного кризиса, а в Штатах наблюдается огромная инфляция, при этом доллар США ослабевает в течение нескольких месяцев.