В минстрое Челябинской области появился новый руководитель

Губернатор Алексей Текслер назначил заместителя главе челябинского минстроя Юлию Элбакидзе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра строительства Челябинской области стал Ильгам Мусин. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Назначить Мусина Ильгама Зуфаровича замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Установить ему испытательный срок в 1 месяц», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Ранее Мусин работал в Магнитогорске. Затем он стал начальником отделом капитального строительства в минстрое Челябинской области. В июле 2021 года возглавил подведомственное министерству ОГКУ «Челябоблинсвестстрой», экс-глава которого стал фигурантом целого ряда уголовных дел.

Менее чем через год власти области сочли, что чиновник заслуживает повышения. Тем не менее, полноправным замминистра Мусин станет лишь после дополнительной оценки его работы в новой должности.

Еще одним VIP-чиновником, получившим повышение до замминистра, стал Андрей Фадеев. С поста начальника областного казначейства его «подняли» до заместителя главы министра финансов Челябинской области.