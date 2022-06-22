В Кремле пригрозили Евросоюзу из-за блокады Калининграда

22 июня 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков анонсировал ответные меры из-за запрета ввозить в Калининград товары из РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти обсуждают ответные меры из-за блокировки Калининградской области Литвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Обсуждаются конкретные мер, мы об этом говорили. Мы убеждены, что незаконные санкции, которые принял ЕС, абсолютно неприменимы. Санкции в отношении транзита в Калининград и обратно противоречат основополагающим документам. Это наше твердое убеждение. Различные меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, будет возможность о чем-то поговорить», — сказал он на конференц-колле. Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного и автомобильного транзита товаров в Калининградскую область из России. Губернатор региона Антон Алиханов считает, что проблему решит перевозка товаров по воде. Посла ЕС 21 июня срочно вызвали в российский МИД из-за проблем с транзитом, в итоге блокаду области он опроверг. Санкции Запада против России связаны со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ, ограничения направлены на «отмену» государства. Страны Евросоюза ввели против России ограничения, касающиеся экономической составляющей страны, логистики, а также запрета на ввоз в РФ некоторых категорий товаров. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские власти обсуждают ответные меры из-за блокировки Калининградской области Литвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Обсуждаются конкретные мер, мы об этом говорили. Мы убеждены, что незаконные санкции, которые принял ЕС, абсолютно неприменимы. Санкции в отношении транзита в Калининград и обратно противоречат основополагающим документам. Это наше твердое убеждение. Различные меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, будет возможность о чем-то поговорить», — сказал он на конференц-колле. Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного и автомобильного транзита товаров в Калининградскую область из России. Губернатор региона Антон Алиханов считает, что проблему решит перевозка товаров по воде. Посла ЕС 21 июня срочно вызвали в российский МИД из-за проблем с транзитом, в итоге блокаду области он опроверг. Санкции Запада против России связаны со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ, ограничения направлены на «отмену» государства. Страны Евросоюза ввели против России ограничения, касающиеся экономической составляющей страны, логистики, а также запрета на ввоз в РФ некоторых категорий товаров.