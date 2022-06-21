Посол ЕС опроверг блокаду Калининграда

21 июня 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер встретился с замглавы российского МИД Александром Грушко. По итогам встречи выяснилось, что никакой блокады Калининградской области якобы нет. Такую информацию сообщил сам Эдерер. «О блокаде Калининградской области речи не идет. Транзит несанкционных товаров в Калининградскую область работает», — его слова приводит РИА «Новости». О том, что Эдерер прибыл в МИД РФ из-за блокады товаров в Калининград из России через Литву, стало известно днем 21 июня. Причиной этого стали заявления соседней страны, связанные с ограничениями транзита ряда товаров из субъектов РФ в Калининградскую область. В частности, об этом ранее сообщали Литовские железные дороги. В МИД РФ оценили такой шаг как агрессивно враждебный и предупредили Вильнюс о последствиях, дополняет Nation News. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что паромный комплекс региона сможет справиться с новыми грузами, передает телеканал 360. Страны Евросоюза ввели против России жесткие санкции, касающиеся экономической составляющей страны, логистики, а также запрета на ввоз в РФ некоторых товаров, из-за вынужденной спецоперации на территории Украины. Ограничения коснулись и экспорта в РФ. Из-за санкционной политики эти страны ждет голод, инфляция и продолжающийся рост цен на энергоресурсы.