Алиханов: посла ЕС срочно вызвали в МИД из-за проблем с транзитом

21 июня 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

МИД вызывал посла ЕС Эдерера из-за ограничения транзита Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера срочно вызвали в Россию из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область. Об этом доложил калининградский губернатор Антон Алиханов. «Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал Алиханов в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT. Губернатор выразил надежду, что приезд Эдерера хоть как-то поможет решить проблемы с поставками товаров. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко считает, что Литва такими действиями дала России повод для войны. Антон Алиханов считает, что проблему решит перевозка товаров по воде. Санкции Запада против России связаны со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ, ограничения направлены на «отмену» страны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера срочно вызвали в Россию из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область. Об этом доложил калининградский губернатор Антон Алиханов. «Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал Алиханов в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT. Губернатор выразил надежду, что приезд Эдерера хоть как-то поможет решить проблемы с поставками товаров. Ранее в Литве заявили о прекращении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко считает, что Литва такими действиями дала России повод для войны. Антон Алиханов считает, что проблему решит перевозка товаров по воде. Санкции Запада против России связаны со спецоперацией РФ на Украине, начатой 24 февраля. По словам президента РФ, ограничения направлены на «отмену» страны.