Кадыров: Лисичанск скоро возьмут в кольцо

22 июня 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал об успехах армии РФ в Луганской народной республике Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время российские войска возьмут в кольцо город Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Передаю вам свежую оперативную информацию. У нас есть хорошие результаты и в направлении Северодонецка и Лисичанска, откуда мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов также передает оперативную информацию об успехах работы наших войск и войск ЛНР. В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов», — сообщил Кадыров. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что армия республики окружила группировку ВСУ на пути к Лисичанску. Всего в окружение попали около 1300 наемников и националистов, уточняет RT. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс «произошел перелом», пишет «Национальная служба новостей». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В ближайшее время российские войска возьмут в кольцо город Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Передаю вам свежую оперативную информацию. У нас есть хорошие результаты и в направлении Северодонецка и Лисичанска, откуда мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов также передает оперативную информацию об успехах работы наших войск и войск ЛНР. В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов», — сообщил Кадыров. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что армия республики окружила группировку ВСУ на пути к Лисичанску. Всего в окружение попали около 1300 наемников и националистов, уточняет RT. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс «произошел перелом», пишет «Национальная служба новостей». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.